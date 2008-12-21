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Politika

Gül'den yanıt: Ailemiz Müslüman ve Türk'tür

CHP'li Arıtman'ın iddialarını yanıtlayan Gül, "Ailemizin yüzyıllara uzanan kayıtlı geçmişi Müslüman ve Türk'tür" dedi

21 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Milletvekili Canan Arıtman'ın iddialarına cevap verdi.
Abdullah Gül yaptığı açıklamada, "Ailemizin yüzyıllara uzanan kayıtlı geçmişi Müslüman ve Türk'tür" dedi. 

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Basın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, aşağıdaki açıklamanın yapılmasını istemişlerdir:

Bütün vatandaşlarımın etnik kökenine, farklı inançlarına ve aile bağlarına saygı duyuyor, tüm bu farklılıkları imparatorluk geçmişi olan ülkemizin bir gerçeği ve aynı zamanda da zenginliği olarak görüyorum.

Ayrıca, şunu vurgulamak isterim ki, tüm vatandaşlarım hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın birbirine eşittir. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü kesinlikle yoktur. Herkesin aynı hak ve hukuka sahip olmaları Anayasal teminat altındadır. Bu anlayış düzeyine ulaşmış ülkemizle gurur duyuyorum.

Gerek Cumhurbaşkanlığına seçilişim sürecinde çok planlı olarak ve gerekse son birkaç gündür bazılarının açıkça, bazılarının sinsi bir şekilde yaymaya çalıştığı bir yalanı düzeltmek ve hakikat adına tarihe not bırakmak için ailemle ilgili aziz milletimi bilgilendirmek mecburiyeti hissettim.

Şöyle ki, Kayseri'nin yerlisi olan annem tarafından SATOĞLU, babam tarafından GÜL (Gülükimamı) sülalelerinden gelen ailemizin yüzyıllara uzanan kayıtlı geçmişi Müslüman ve Türk'tür.

Buna ailemizin geçmişten günümüze titizlikle işlenen soy ağacımız, mevcut resmi nüfus kütükleri ve gelmiş geçmiş Kayserili hemşehrilerim şahittir."

Arıtman ne demişti?

Türk aydınlarının Ermeni soykırımı iddiaları için başlattığı "Özür diliyorum" kampanyasıyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından CHP İzmir milletvekili Canan Arıtman Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ailesinin Ermeni köklerine dayandığı yönünde açıklamalar yapmıştı. Arıtman'a kamuoyunun yanı sıra partisinden de tepkiler gelmişti.

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