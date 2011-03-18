-GÜL'DEN WIKILEAKS YANITI KIRIKKALE (A.A) - 18.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanlık yaptığı döneme ilişkin Wikileaks belgelerinin bazılarının doğru, bazılarının yanlış olduğunu ifade ederek, ''Bunlar rapor eden diplomatların bilgileri, anlayışları, algılamaları ve çaplarıyla ilgilidir'' dedi. Kırıkkale Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, ''Başbakanlık döneminiz ile ilgili yayımlanan Wikileaks belgelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, belgelerin Türkiye'de görev yapan diplomatların intibalarını anlattığını söyledi. Gül, ''Siz burada yaşıyorsunuz, o dönemi yaşadınız, hep beraber yaşadık. Dolayısıyla neticelere bakarsınız ona göre karar verirsiniz. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Bunlar rapor eden diplomatların bilgileri, anlayışları, algılamaları ve çaplarıyla ilgilidir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, Japonya'daki depremin ardından yaşanan nükleer santral tartışmalarının anımsatılması üzerine, konunun ciddi analiz edilmesi, bilim adamlarının çalışmaları ve dünyadaki uygulamalar ışığında karar verilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin yurt dışından petrol ve doğal gaz ithal ettiğine, enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkati çeken Gül, ''Alternatif enerji kaynaklarının bu ihtiyacı ne kadar karşılayacağı ortada'' dedi. Kalkınma ve refahın en önemli dinamosunun enerji olduğunun altını çizen Gül, Finlandiya, Fransa, ABD gibi bu konudaki duyarlı ülkelerde de yıllardır nükleer enerji kullanıldığını kaydetti. Japonya'daki deprem ve nükleer santral felaketinin büyük kaygı yarattığını dile getiren Gül, Japonya'nın büyük bir deprem bölgesi olduğunu belirtti. Türkiye'de de deprem tehlikesi bulunduğunu ifade eden Gül, ancak bu tehlikenin Japonya'daki ile aynı boyutta olmadığını söyledi. ''Türkiye'nin birden 'nükleer enerjiden vazgeçiyorum' demesi doğru değil'' diyen Gül, Türkiye'nin nükleer enerjide gecikmiş bir ülke olduğunu vurguladı. Çevre şartlarını ve diğer şartları göz ardı etmediğinin altını çizen Gül, ''Nükleer meselede teknolojinin, emniyet tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve sözleşmelerin çok daha detaylı götürülmesi hepimizin görevidir'' dedi. Bedelli askerlik konusunda CHP'nin yasa teklifi verdiği ve Hükümetin de bu konuda açıklamalarda bulunduğunun anımsatılması üzerine Gül, ''Bu konuda bir şey söyleyemem. Neticede bunlar siyasetin işidir'' dedi.