-GÜL'DEN ULUSLARARASI HUKUK HATIRLATMASI ADANA (A.A) - 10.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail ile ilişkiler konusunda Türkiye'nin tavrının gayet açık olduğunu belirterek, ''yanlış bir olayın nasıl düzeltileceğini uluslararası hukuk söyler. İsrail, BM üyesi olduğuna göre uluslararası hukukun onları da bağlaması gerekir'' dedi. Gül, Adana'daki temas ve incelemelerine Valiliği ziyaret ederek başladı. Valilik önünde Vali İlhan Atış ve il protokolünce karşılanan Gül'e yağmur altında bekleyen vatandaşlar da sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, kendisine gösterilen sevgiye teşekkür etti ve Adana'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşların yağmur altında daha fazla ıslanmamalarını istemediğini söyleyen Gül, vatandaşlara sevgilerini sunduğunu belirterek konuşmasını bitirdi. Daha sonra Atış'ın makamına geçen Gül, Valilik Özel Defterini imzaladı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, ''İsrail ile ilişkilerde yumuşama belirtileri olduğunu'' ifade eden bir gazetecinin bu konuyu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Türkiye'nin tavrının gayet açık olduğunu belirtti. Gül, ''Yanlış bir olayın nasıl düzeltileceğini uluslararası hukuk söyler. İsrail BM üyesi olduğuna göre uluslararası hukukun onları da bağlaması gerekir'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül, ''Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının 8 aydır vekaleten yürütüldüğünün'' hatırlatılması üzerine de, hukuki süreçle ilgili bir şey söyleyemeyeceğini belirtti. Gül, ''Konunun süratle neticelenmesini herkes arzu eder'' dedi.