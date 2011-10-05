-Gül'den Türk Cumhuriyetlerine çağrı ANKARA (A.A) - 05.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ''altı devletli tek millet'' bilinciyle hareket etmesi ve dayanışma göstermesi gerektiğini belirterek, ''Önümüzdeki büyük imtihan da budur. Dayanışma içinde olmayanlar, tek kaldıklarında bazı büyük sıkıntılarla başa çıkamazlar. Dayanışma içinde olmak karşılıklı eşit ve saygın münasebete asla gölge düşürmez'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ankara Rixos Otel'de düzenlenen ''Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri'' uluslararası toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın 20. bağımsızlık yıl dönümünün kutlanmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Gül, Ankara'da böyle bir etkinlik yapılmasından da memnun olduğunu söyledi. Aradan geçen 20 yılda Türk cumhuriyetlerinin kendilerini ispatladıklarını, kuruluşlarını gerçekleştirdiklerini, tarih karşısında sınavlarını verdiklerini ve bugün her birisi başı dik birer devlet olarak tarihte, coğrafyada yerlerini aldıklarını vurgulayan Gül, şunları kaydetti: ''Bizlerin birbirimizi büyük bir milletin ayrı ayrı devletleri olarak görmemiz gerekir. 'Altı devletli tek millet' bilinci içinde hareket etmemiz gerekir. Birbirimize saygı, birbirimize sevgi ama büyük bir dayanışma göstermemiz gerekir. Önümüzdeki büyük imtihan da budur. Bunu yapabilmemiz için çok gerekçe var. Dayanışma içinde olmayanlar, tek kaldıklarında bazı büyük sıkıntılarla başa çıkamazlar. Dayanışma içinde olmak karşılıklı eşit ve saygın münasebete asla gölge düşürmez. Yine büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki geçen süre içinde hep beraber bunu ispatlamış durumdayız.'' Türk cumhuriyetlerinin cumhurbaşkanları olarak büyük bir dostluk, samimiyet ve büyük bir birlik içinde olduklarını dile getiren Gül, ''Bunun görünür olmasından da hiç çekinmiyoruz. Çünkü gayet açık ve şeffaf bir iş birliği içindeyiz. Bu da hakkımızdır. Eğer hepimiz kendimizi tek bir milletin parçaları olarak görüyorsak, bu milletin fertlerinin, bu milletin topluluklarının, bu milletin devletlerinin yakın iş birliği içinde olmaları en tabii haklarıdır'' dedi.