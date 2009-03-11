Gül'den Tahran’a: Obama’nın elini havada bırakma

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Tahran’da görüştüğü İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a, "ABD Başkanı Barack Obama’nın uzattığı elin havada bırakılmaması" mesajını iletti.





Gül, 1.5 saat süren Hamaney ve 40 dakika süren Ahmedinejad görüşmelerinde, "Dünyada yeni bir siyasi dönem başladı. ABD’de artık eskisi gibi tek taraflı kararlar alıp uygulayan bir yönetimin yerine; çok taraflı, herkesi dinleyip tavsiyelerini alacağını açıkça söyleyen bir yönetim var. Meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi lazım. ABD yönetiminin bu konudaki olumlu yaklaşımına bir şans verilmesi gerekir" dedi.



Hamaney ise bu söylemleri otuz yıldır dinlediklerini belirterek, "Bekleyip görelim. Çünkü başlangıçta söylenen bu sözler daha sonra unutuluyor" diyerek, ABD yönetiminden bu konuda somut adım beklentisi içinde olduklarını aktardı. Ahmedinejad da aynı yönde mesaj verdi. Türkiye’nin bu sürece olumlu katkısını sürdürmeye devam edeceğini belirten Gül, "Hep birlikte çalışacağız. Otuz yıllık birikmiş meseleler birdenbire çözülemez. Buz dağları bir anda erimez, ama her iki tarafta da gördüğüm iyi niyet olması, başlı başına önemlidir" diye konuştu. Gül, Tahran’a giderken Türk gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye’nin Kürt sorununa ilişkin yeni ABD yönetimiyle ortak düşünceye sahip olduklarını söyledi. Gül, "Kürt sorunuyla ilgili önümüzdeki günlerde çok iyi şeyler olacak. Bu meseleyi sadece sınır dışına yüklemek yanlış olur" dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı için Tahran’dalar. Azerbaycan toplantıda başkanlığı İran’a devredecek. Gül, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’la (üstte) dün biraraya geldi. Ardından İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile de görüştü. Gül, bugün zirveye katıldıktan sonra yurda dönecek.







