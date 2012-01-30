-Gül'den Suriye'ye uyarı ABU DABİ (A.A) - 30.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye konusunun BM'ye taşınması ile ilgili olarak ''Suriye yönetiminin işin nereye varacağını görmesi lazım ve ona göre kendisine uzatılan bu diyalog, diplomasi, çözüm yollarını dikkate alması lazım'' dedi. Gül, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyareti izleyen Türk gazetecilerle bir araya gelerek, sohbet etti. BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife ile yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini, önemli konuları ele aldıklarını belirten Gül, ilişkilerin siyasi anlamda mükemmel bir şekilde geliştiğini ifade etti. BAE'nin bölgenin ikinci büyük ekonomisi olduğuna işaret eden Gül, iki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacminin 10 milyar dolar olmasının hedeflendiğini kaydetti. Ülkede büyük projeler gerçekleştirildiğini, halen de yeni projelerin hayata geçirildiğini belirten Gül, söz konusu milyarlık projelere Türk şirketlerinin de teklif verdiğini, projelerin Türk firmalarınca gerçekleştirilmesi için Şeyh Halife'den destek istediğini söyledi. Finans merkezi de olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde üst düzey yönetici olarak çok sayıda Türk'ün çalıştığını belirten Cumhurbaşkanı Gül, emirliğin hava ve deniz ulaşım merkezi olarak bütün dünyayı birbirine bağladığını ifade etti. Türkiye'deki yatırım ortamına da değinen Gül, ''Biz yatırım ortamını ne kadar iyileştirdik dersek diyelim, demek ki hala noksanlarımız var. Bu tamamen güvenle ilgili. Dünyanın her tarafına bu kadar büyük yatırım yapan insanlar, Türkiye gibi büyük, potansiyeli olan, önü açık olan bir ülkeye daha çok yatırım yapacaklardır. Bu da bizim açımızdan elzem. Bizim kendi tasarruflarımızla Türkiye'yi istediğimiz yere daha süratli taşımamız mümkün değil'' dedi. Büyümenin ve yatırımların kaynağının sermaye olarak ülkeye gelmesinin en iyi yol olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye'nin buradan büyük bir hayranlıkla takip edildiğini kaydetti. Körfez ülkelerinin demiryollarıyla birbirine bağlanmasına yönelik çalışmalar olduğunu hatırlatan Gül, Körfez ülkelerinin Türkiye üzerinden hem Avrupa'ya hem de Çin'e bağlanması konusunda projeler üretilmesinin önemine işaret etti. -''Çevremiz ısınıyor, biz de soğutalım diye uğraşıyoruz''- Görüşmelerde Suriye konusunun gündeme gelip gelmediğini sorulması üzerine de Gül, Suriye ile ilgili konuların görüşüldüğünü, bu konuda BAE'nin Arap Birliği ile hareket ettiğini söyledi. Arap Birliği'nin Suriye konusunu Birleşmiş Milletler'e taşımasının nasıl bir sonuç doğuracağına ilişkin soru üzerine de Gül, şöyle konuştu: ''Bütün bunların en büyük katkısı şöyle olacaktır; Suriye yönetiminin işin nereye varacağını görmesi lazım ve ona göre kendisine uzatılan bu diyalog, diplomasi, çözüm yollarını dikkate alması lazım. Burada en önemlisi o. Biz ta başında, geçen yıl söylediğimiz, 'Bu işler rüyanızda göremediğiniz noktalara gelecek. Onun için bugün ne yaparsan katkısı olur ama yarın ne yaparsan yap geç olur' demiştik. Şimdi artık her şey için geç. Dün de Şam'ın etrafında büyük olaylar oldu.'' Türkiye'nin çevresinde sıcak problemler geliştiğini dile getiren Gül, ''Çevremiz de hep ısınıyor. Biz de onları hep soğutalım diye uğraşıyoruz. Bizim bütün arzumuz da bu meselelerin diyalogla, diplomasiyle çözümüne katkıda bulunmak Türkiye olarak. Türkiye'nin bu gücü, kapasitesi var, bunu da herkes biliyor. Onun için hiçbir dönemde bu kadar aktif olunmadı çünkü o kadar çok olay var ki'' diye konuştu. -''Dizilerin sonunu sordular''- Görüşmelerde BAE televizyonlarında gösterilen Türk dizilerinin de gündeme geldiğini anlatan Gül, kendisine ''Dizilerin sonunu söyleyin, yoksa hanımları televizyonların başından kaldıramıyoruz'' diye espri yaptıklarını aktardı. Türkiye'yi seyrederken kendilerinden bir parça da görmenin dizilere ilgiyi artırdığını kaydeden Gül, damak tadı tutunca yemeklerin sevilmesi gibi, bu zevklerin de birbirini tutmasının önemli olduğunu belirtti. Gül, ortak değerlerin, ortak tarihin, yapısal benzerliğin bulunmasının İstanbul'a ve Türkiye'ye olan hayranlığı arttırdığını söyledi.