-Gül'den silah bırakma çağrısı STUTTGART (A.A) - 21.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''eve dönüş yasası'' olarak bilinen Topluma Kazandırma Yasası'nı hatırlatarak, terör örgütü üyelerine, ''Silahlarını bıraksınlar, gelsinler, dönsünler ve aileleriyle buluşsunlar'' çağrısında bulundu. Gül, Almanya'nın Stuttgart kentinde temaslarını izleyen gazetecilerle Le Meridien Otel'de sohbet toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin, daha önce çeşitli aflar çıkarıldığını belirterek, ''Acaba Abdullah Gül affı da olabilir mi'' sorusu üzerine, bu konuda geçerli bir yasa olduğunu hatırlattı. Bir kişinin adam öldürmemesi ve silahını teslim etmesi halinde işlemlerinin yapıldığını ve ailesine teslim edildiğini söyleyen Gül, ''Bu şekilde gelip silahını bırakıp, yetkililere müracaat eden ve ailesine kavuşanlar var. Bunları her zaman söylüyoruz. Sanki hiç bu yollar yokmuş gibi davrananlar da var. Bunun için bilmeyenlere buradan tekrar seslenmek isterim; silahlarını bıraksınlar, dönsünler, gelsinler ve aileleriyle buluşsunlar'' dedi.