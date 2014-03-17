Gül: Ses kayıtlarını hiç dinlemedim, kayıtların bazıları yasal, bazıları değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden konuların başında gelen internet aracılığıyla yayınlanan ses kayıtlarının bir kısmının yasal olduğunu ancak hiçbirini dinlemediğini belirtti.

17-18 Mart tarihlerinde Danimarka’ya resmi bir ziyarette bulunacak Gül, ziyaret öncesinde ülkede yayınlanan Politiken gazetesine konuştu. Gül, “Ses kayıtlarını dinlemedim. Kayıtların bazıları yasal, bazıları yasa dışı ve bu tartışılmaya devam ediyor.” dedi. Her gün bir yenisi internete düşen ve Türkiye'nin konuştuğu ses kayıtlarının en çok dikkat çekeninde Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen iki kişi, büyük yolsuzluk soruşturmasının başladığı 17 Aralık günü evlerinde bulunan yüklü miktarda parayı nasıl “sıfırlayabileceklerini” konuşuyor.

Zaman'dan Emre Oğuz'un haberine gör Gül, Danimarka gazetesinin “Türkiye’de basın özgür mü?” sorusuna ise “Türkiye’de basın özgür ama bazı problemler var. ” şeklinde cevap verdi. Söz konusu problemlerin neler olduğuyla ilgili ise “Medya parçalanmış ve bölünmüş durumda. Bu yüzden gerçeğin avukatlığını yapan ve daha tarafsız bir medya istenilebilir. Ben de daha güvenilir bir medya arzu ediyorum.’’ dedi. Gül, 17 Aralık sonrasında Meclis’ten geçirilen internete sansür yasasını imzalaması sebebiyle tenkit edilmişti. Devlet tarafından istendiği takdirde mahkeme kararı dahi olmadan internet sitelerine erişimin engellenmesine imkân tanıyan yasa ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili skandal ses kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını engelleme çabası olarak algılanmıştı. Gül’e tepki gösteren Twitter kullanıcıları, Cumhurbaşkanı’nın sosyal medya sitesinde birkaç gün içinde net 100 binden fazla takipçi kaybetmesine neden olmuştu.

