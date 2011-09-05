-Gül'den, şehitler için başsağlığı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik saldırıda Komiser Cem Kerman ve eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit olması nedeniyle İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e başsağlığı telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Şahin ve Dinçer'e birer telgraf göndererek üzüntülerini ifade ettiği, şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.