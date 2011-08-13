-Gül'den şehit yakınları ve gazilere iftar İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit yakınları ve gaziler onuruna iftarları özellikle verdiğini ve herkese ''Şehitlerimizin acısı sadece düştüğü yeri yakmıyor, şehitlerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz. Cumhurbaşkanlığı katı başta olmak üzere devletimizin bütün katlarında şehitlerimize ve gazilerimize daima ayrı bir yer vardır ve ayrı bir özen gösterilmektedir'' düşüncesini göstermek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, Ramazan ayının ilk iftar yemeğini, daha önceki yıllarda olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı'nda şehit yakınları ve gaziler onuruna verdi. Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Dolmabahçe Sarayı Has Bahçe'de kurulan çadırda gerçekleşen yemek öncesinde konuklarını karşıladı ve tek tek tokalaştı. İftar yemeğinden önce konuşan Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte mübarek ramazan günü, konuklarıyla beraber bir iftarda beraber olmaktan gerçekten büyük bir şeref duyduğunu söyledi. Türkiye'nin 39 vilayetinden gelen konuklarına ''Hepiniz zahmet ettiniz, hepinize çok şükran borçluyuz, hoş geldiniz, sefa getirdiniz'' diyen Gül, cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren şehit ve gazilere çok özel, ayrı bir değer verdiğini ve bunu büyük bir sorumluluk olarak da hissettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı olduğu günden bu yana bunun 5. iftar sofrası olduğunu ve 5. kez şehit ve gazi aileleriyle beraber olduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, hepsinin mekanı cennet olsun. Biraz önce hepinizi tek tek karşılarken, tokalaşırken, kucaklaşırken, hepinizin acısını bir kez daha tazeledik, ama biz de bir kez daha hepinizin acısını çok derinden duyduk ve hissettik. Bugün uzun bir konuşma yapmak istemiyorum, çünkü hepimiz büyük bir hissiyatla doluyuz. Aslında ne sizin ne de bizim dayanacak halimiz var. Ama bu toplantıları, bu iftarları özellikle yapıyorum ve herkese şunu göstermek istiyorum ki; şehitlerimizin acısı sadece düştüğü yeri yakmıyor, şehitlerimizi sadece belirli günlerde hatırlamıyoruz. Cumhurbaşkanlığı katı başta olmak üzere devletimizin bütün katlarında şehitlerimize ve gazilerimize daima ayrı bir yer vardır ve ayrı bir özen gösterilmektedir.''