-GÜL'DEN ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BİLGİSAYAR KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 23.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından şehit ve gazi çocuklarına gönderilen 5 adet bilgisayar, Kahramanmaraş Valisi Şükrü Kocatepe tarafından çocuklara teslim edildi. Vali Kocatepe, şehit ve gazi çocuklarını makamında kabul ederek bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gönderilen bilgisayarları şehit ve gazi çocuklarına teslim eden Vali Kocatepe, çocukların bu ülkenin geleceği olduğunu belirterek, devlet olarak şehit ve gazi çocuklarının her zaman yanında olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından şehit ve gazi çocuklarına gönderilen 5 adet bilgisayarı öğrencilere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kocatepe, şöyle konuştu: ''Geçtiğimiz günlerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, ilimizden 5 şehit ve gazi evladımızı diğer illerle beraber Çankaya Köşkü'ne davet etmişti. Akdeniz Bölgesi'nden de Kahramanmaraş ilimizden de 5 öğrencimiz davet edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız çocuklarımızla ilgilendi ve görüştüler. Daha sonra düzenlenen bir etkinliğe katıldılar. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül valiliğimize 5 adet bilgisayar gönderdi. Biz de çocuklarımıza bunları takdim ettik.'' Şükrü Kocatepe daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından gönderilen 5 bilgisayarı Çağla Taşcı, Musa Paksoy, Pakize Kulak, Ali Akdere ve Ülkü Yılmaz'a teslim etti.