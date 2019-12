-GÜL'DEN SEDA SAYAN'A PLAKET TOKAT (A.A) - 01.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Birliğimizi beraberliğimizi farkılıklarımızı saygı göstererek korumak, en büyük başarı budur. Bunun bilincine vardığımız kanaatindeyim'' dedi. Tokat'ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, eğitime katkıda bulunan hayırseverlere plaket verdi. Tokat Valiliği tarafından Grand Ballıca Otel'de düzenlenen törene hayırseverler, şehit yakınları, gaziler ve ilin yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, 2000 yılından sonra Tokat'ta eğitime katkıda bulunan hayırseverlere plaketlerini vermesinin ardından yaptığı konuşmada, en son ziyaretinden sonra kenti çok daha güzel gördüğünü ve gördüklerinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Kentte 1992 yılında kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 30'a yakın fakültesinin olmasından mutluluk duyduğunu belirten Gül, ''Üniversite deyince YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hemşehriniz biliyorsunuz. Eminim ki kendi memleketindeki üniversiteye ayrı bir dikkati olacaktır. Bu dikkat sadece imkanlar verme açısından değil üniversitenin eğitiminin en iyi şekilde olması, kalitesinin en yüksek seviyede olması konusunda da gözü tamamen üniversitenin üzerinde olacaktır. Bu da ayrı bir ayrıcalıktır'' diye konuştu. Önemli olanın üniversite açmak olmadığını vurgulayan Gül, burada eğitim alanların en iyi şekilde mezun olmasını sağlamak gerektiğini kaydetti. Tokat'ın en çok gazisi ve şehidi olan illerden olduğuna dikkati çeken Gül, bu vesileyle bütün gazi ve şehitleri büyük bir saygıyla selamladığını söyledi. -''ŞEHİT VE GAZİLERE SAHİP ÇIKILMALI''- Şehit ve gazilere sahip çıkmanın herkesin boynunun borcu olduğunu dile getiren Gül, bunun öncelikli olarak devlete düştüğünü belirtti. Gül şunları kaydetti: ''Türk milletinin en asil vasıflarından birisi şehitleriyle, gazileriyle daima onur duymasıdır, onları daima baş tacı etmesidir. O bakımdan biz devlet olarak muhakkak ki en büyük sahiplenmeyi yapacağız ama sizlerin sahiplenmesi ayrı bir anlam taşır. Her zaman şunu söylüyorum hangi mahallede hangi ilde, ilçede, köyde şehit, gazi varsa beldenin o bölgenin o şehrin en onurlu, en baş tacı yapılacak insanları onlardır. Bunu söz olsun diye söylemiyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı olduktan sonra her sene bütün şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi Çankaya'ya davet ediyorum, onlarla beraber oluyorum. Bunu sadece şunun için yapıyorum devletin en tepesi, devlet başkanı bunu yapıyorsa bütün illerde valilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve vatandaşlarımız aynı önemi ilgiyi gösterecekler diye yapıyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun gazilerimize de şifa diliyorum. Onlar bizim onurlarımızdır.'' Törenin eğitime katkılarla sınırlı olduğunu hatırlatan Gül, iş adamlarının başka alanlarda da katkıları bulunduğu bilgisini aldığını söyledi. Valilik önündeki halka seslenişinde birlik ve beraberliği korumanın karşılıklı saygı ve sevgi göstermenin önemini vurguladığını anlatan Gül şöyle konuştu: ''Biz birbirimize saygı sevgi göstermezsek başkasından bunu bekleyemeyiz. Bu ailede başlar. Okulda, köyde mahallede, ilde ve ülke çapında karşılıklı sevgi ve saygı göstermemiz gerekir. Tabii ki ayrı düşüncelerimiz olacaktır. Türkiye büyük bir ülke. Ayrı, farklı inanç şekilleri olacaktır, farklı etnik yapılar olacaktır. Bunların hepsi bu ülkenin zenginliğidir ama hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, hepimiz en asil vatandaşlarız. Kanunlar yasalar önünde hepimiz birbirimize eşitiz. Kim daha önde olabilir. Kimin vatanı, milletti ve insanlık için daha çok hizmeti varsa o önde olabilir açıkcası. Ama birbirimize eşitiz. O bakımdan birliğimizi beraberliğimizi farklılıklarımızı saygı göstererek korumak, en büyük başarı budur. Bunun bilincine vardığımız kanaatindeyim. Zaman zaman belki eğitimsizlikten dolayı bunun vaktiyle farkına varmamış olabiliriz ama bugün bütün Türkiye bunun farkındadır. Doğu illerimize gittiğimde, batı illerimize gittiğimde bunu görüyorum. Doğuda, kuzeyde, güneyde, Orta Anadolu'da her tarafta bu bizim en büyük servetimiz olacaktır.'' -''CUMHURBAŞKANIMIZI HEPİMİZ ÇOK SEVİYORUZ'' Şarkıcı Seda Sayan da plaketini aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ''Çok sempati duyduğum saygıya değer değerli Cumhurbaşkanım sizi zaten hepimiz çok seviyoruz'' dedi. Kente birçok okul yaptıran hayırsever Dinçer kardeşleri kendisine örnek gösterdiklerini hatırlatan Sayan, ''Bak 'Sen de inşallah onlar gibi çok okul yaptırırsın, eğitime katkıda bulunursun' dediler. Ben de 'ben daha gencim, onların yaşına gelene kadar neler yaptırırım' dedim. Cumhurbaşkanımıza da onu anlattım'' şeklinde konuştu. Sayan'ın bu sözleri töreni katılanların gülmelerine neden oldu. Hemşehrilerini sevdiğini belirten Sayan, Cumhurbaşkanı Gül'e teşekkür etti.