Gül'den Sarkisyan'a jest

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, dün Bursa'da ağırladığı ve birlikte maç izledikleri Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a, temasların yapıldığı otelde kendisi için düzenlenen, yeni ve daha büyük olan süiti tahsis ettirdiği öğrenildi.



Cumhurbaşkanı Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve diğer bürokratları ağırlayan Almira Otel'in Genel Müdürü Ersin Yazıcı, Türkiye-Ermenistan maçı dolayısıyla Bursa'nın tarihi bir gün yaşadığını söyledi.



İki ülkenin cumhurbaşkanları ile çok sayıda bürokratın Bursa'da buluştuğunu ifade eden Yazıcı, misafirleri ağırlamaktan da son derece mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını anlattı.



Maç öncesindeki görüşmelerin ve akşam yemeğinin otellerinde organize edildiğini belirten Yazıcı, "Biz odalarını ayarlamıştık. Cumhurbaşkanı Gül, kendisine 100 metrekarelik yeni odayı, Sarkisyan'a ise 75 metrekarelik diğer odayı ayırdığımızı öğrendi. Bunun üzerine büyük odanın Sarkisyan'a tahsis edilmesini isteyerek, karşı tarafa bir jest yapmış oldu" dedi.



Yazıcı, "Ardından hemen düzenlemeye geçerek 301 No'lu odayı Cumhurbaşkanımıza, diğerini de Sarkisyan'a tahsis ettik. Otele geldiklerinde cumhurbaşkanları, kendi odalarındaki toplantı bölümünde bürokratlarıyla özel toplantı yaptılar, ardından birlikte toplantıya geçtiler" diye konuştu.



Sarkisyan'ın kaldığı oda



Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın ağırlandığı odayı yeni düzenlediklerini ve ilk kez dün hizmete açtıklarını ifade eden Yazıcı, "Odanın içinde kullanılar malzemelerin büyük bölümünü ithal ettik. 3 odadan oluşan bu suitimizin banyosundan yatak ve toplantı odasına kadar her bölümünde çok titiz davrandık. Odanın düzenlenmesi için yaklaşık 250 bin lira harcadık. Yatak örtüsü ipek, odada kullanılan süslemelerde gümüş kullandık. Dolapları ve kapıları el işçiliğiyle yapıldı. Odanın gecelik konaklama ücreti 3 bin euro olacak. Sarkisyan'ın kaldığı odanın bir kapısı, korumalarının bulunduğu odaya açılıyordu" dedi.



Güvenlik için elektronik aletler çıkarıldı



Yazıcı, cumhurbaşkanları otele gelmeden önce otelde yoğun güvenlik önlemi alındığına dikkat çekerek, odalarda bulunan telefon, DVD player, minibar gibi elektronik ve elektrikli aletlerin tamamının çıkarıldığını, içerde sadece televizyonun kaldığını anlattı.



Yazıcı, otelin çatısına keskin nişancıların yerleştirildiğini, bu kişilerin 2.5 kilometrelik mesafeyi kontrol altına tutabildiklerini öğrendiklerini kaydetti.



Yemek menüsü



Yemeğe düğün çorbasıyla başlandığını dile getiren Yazıcı, menüye ilişkin olarak da, "Çorbanın ardından biber dolması, yaprak sarma ve imam bayıldılı zeytinyağlı tabağına geçildi. Tandır böreği ile devam eden yemekte İnegöl köfte, iskender kebap ve Akdeniz yeşillikleri verildi. Tatlıda kestaneli, çikolotalı pasta ve baklava sunuldu. Ermeni bürokratlar yemekte beyaz ve kırmızı şarap alırken, Sarkisyan'ın, Gül ile birlikte içecek tercihi taze sıkılmış portakal suyu oldu. Bu arada, kullanmasına rağmen Sarkisyan, hiç sigara içmedi" dedi.



Yemeğin ardından Gül ve Sarkisyan'ın Türk kahvelerini toplantı salonunda başbaşa içtiğini belirten Yazıcı, "Ankara'dan bir canlı müzik grubu geldi. Yemekte, kanun, kemençe ve bendir eşliğinde canlı müzik vardı" dedi