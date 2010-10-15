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Politika

GÜL'DEN RESEPSİYON SORUSUNA ''GÖRÜRSÜNÜZ ORADA''YANITI KARABÜK (A.A)

15 Ekim 2010 15:42

-GÜL'DEN RESEPSİYON SORUSUNA ''GÖRÜRSÜNÜZ ORADA''YANITI KARABÜK (A.A) - 15.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim resepsiyonları konusundaki iddialarla ilgili, ''Görürsünüz orada'' dedi. Gül, Karabük'teki temasları çerçevesinde ilk olarak valiliğe geldi. Burada vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Gül, valiliğe gelişinde TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin ile bir süre sohbet etti. Daha sonra valiliğin merdivenlerinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Gül, Karabük'e daha önce de davet edildiğini ve bugün bu ziyareti gerçekleştirmekten  dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Gün içerisinde de vatandaşlarla sık sık bir araya geleceğini ve sorunlarını dinleyeceğini ifade eden Gül, çeşitli konularda da eksiklerin giderilmesi için talimatlar verileceğini bildirdi. Abdullah Gül, daha sonra valilik makamında Karabük Valisi İzzettin Küçük ile bir araya geldi. Karabük'ün demir çelik hamlesinin başladığı bir il olduğuna işaret eden Gül, demir çelik sanayisinin, kalkınma ve gelişmenin sembolü olduğunu vurguladı. Sanayi hamlesinin başladığı illerden biri olan Karabük'ün öne çıktığını aktaran Cumhurbaşkanı Gül, ekonominin belkemiğini oluşturan sektörlerden olan demir çeliğin, Türkiye'nin güçlü olması için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Karabük'ün geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Gül, ilin ulaşımının ilerlediğini, üniversitenin faaliyetleriyle de bir eğitim merkezi hamlesi yapılacağına inandığını söyledi. Karabükspor'un Spor-Toto Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Gül, ''Sporda da büyük hamle yaptınız, tebrik ederim. Bazen spor, futbol Türkiye'de ilgiyi öne çıkarıyor'' diye konuştu. Gül, Karabükspor'un Süper Lig'de yer almasıyla birlikte ile ilginin artacağını ve gelen ziyaretçi sayısının fazlalaşacağını ifade etti. -29 EKİM RESEPSİYONLARI- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin, ''29 Ekim resepsiyonları konusundaki iddialara ilişkin bir yorum yapacak mısınız?'' sorusuna, ''Görürsünüz orada'' karşılığını verdi. Gül, aynı gazetecinin, ''MHP ve CHP'nin, yargıdaki tartışmalarla ilgili kendisini göreve çağırdıklarını'' anımsatması üzerine de ''Onlar Ankara'da konuşulacak konular'' dedi.

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