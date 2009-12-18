Gül'den Peres'e: Kamuoyu rahatsız

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile görüşmesinde, ''Türk kamuoyu Orta Doğu'da yaşananları yakından takip ediyor. Olaylar ciddi hassasiyet, rahatsızlık yaratıyor'' dediği bildirildi.



BM İklim Konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kopenhag'da bulunan Gül ve Peres'in görüşmesinde, İsrail'in yeni yerleşim birimleri ele alındı.



Gül, ''Artık dünyada hiçbir şey gizli kalmıyor. Herkesin her şeyden anında haberi oluyor. Türk kamuoyu da Orta Doğu'da yaşananları yakından takip ediyor. Olaylar ciddi hassasiyet, rahatsızlık yaratıyor'' diyerek, kamuoyunun önemine dikkati çekti.



Görüşmede, 1967 sınırlarına dönülmesi gerektiğini ifade eden Gül, ''Türkiye olarak bizim isteğimiz, iki devletin barış, huzur ve güvenlik içinde yan yana yaşamasıdır'' dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı Peres de Gül'ü İsrail'e davetini yineledi.



Davos'tan sonra en önemli görüşme



İsrail'den gelen istek üzerine Şimon Peres ile Cumhurbaşkanı Gül Kopenhag'da bir aray geldi.



Bu görüşme bu yılın başlarında İsviçre'nin Davos kentinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres'le yaşadığı krizinden bu yana Türkiye ile İsrail arasındaki en yüksek düzeyli görüşme oldu.

