T24 LogoT24 Logo
Politika

Gül'den 'Obama'nın Adamları' hatırası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve beraberindeki heyeti, bu akşam Çankaya Köşkü'nde kabul etti

02 Mart 2013 01:46

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Gül, Kerry'nin isteği üzerine "ABD heyetinin 2008 yılında Köşk'e yaptığı ziyarete ait bir fotoğrafı, "Obama'nın adamları" yazarak imzaladı

Gül, bu akşam Kerry'yi, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Resmi programda saat 18.30 olarak öngörülen kabul, Kerry ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı görüşme ve ortak basın toplantısının uzaması nedeniyle 2.5 saat sarktı. Kerry, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gecikmeli olarak Köşk'e çıktı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'de bulundu.


Köşk kaynaklarından alınan bilgilere göre; kabul sırasında Cumhurbaşkanı Gül, ABD Dışişleri Bakanı'na şu anda ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, bu ülkenin yeni Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Kerry'nin senatörlükleri sırasında Çankaya Köşkü'ne 22 Şubat 2008’de tarihinde yaptıkları ziyarette çekilen fotoğrafı gösterdi. Gül, o dönemde kırmızı rangin hakim olduğu şu andaki kabul salonunun daha sonra yenilendiğini söyledi. Eline fotoğrafı alan Kerry de, "Bu, çok güzel bir hatıra fotoğrafı. Bize hitaben bir şeyler yazar mısınız?" dedi. Bunun üzerine Gül de, "Başkan Obama yönetiminin en önemli üç adamı benimle birlikte" diye yazdı. Kerry de, fotoğrafı alarak kendisi için güzel bir hatıra olacağını belirtti. Kerry, "O günü hatırlıyorum, Afganistan'dan Türkiye'ye gelmiştim" dedi.

ETİKETLER

abdullah güljohn kerry

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24