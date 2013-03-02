Gül'den 'Obama'nın Adamları' hatırası

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Gül, Kerry'nin isteği üzerine "ABD heyetinin 2008 yılında Köşk'e yaptığı ziyarete ait bir fotoğrafı, "Obama'nın adamları" yazarak imzaladı

Gül, bu akşam Kerry'yi, Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Resmi programda saat 18.30 olarak öngörülen kabul, Kerry ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı görüşme ve ortak basın toplantısının uzaması nedeniyle 2.5 saat sarktı. Kerry, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gecikmeli olarak Köşk'e çıktı. Kabulde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'de bulundu.



Köşk kaynaklarından alınan bilgilere göre; kabul sırasında Cumhurbaşkanı Gül, ABD Dışişleri Bakanı'na şu anda ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden, bu ülkenin yeni Savunma Bakanı Chuck Hagel ve Kerry'nin senatörlükleri sırasında Çankaya Köşkü'ne 22 Şubat 2008’de tarihinde yaptıkları ziyarette çekilen fotoğrafı gösterdi. Gül, o dönemde kırmızı rangin hakim olduğu şu andaki kabul salonunun daha sonra yenilendiğini söyledi. Eline fotoğrafı alan Kerry de, "Bu, çok güzel bir hatıra fotoğrafı. Bize hitaben bir şeyler yazar mısınız?" dedi. Bunun üzerine Gül de, "Başkan Obama yönetiminin en önemli üç adamı benimle birlikte" diye yazdı. Kerry de, fotoğrafı alarak kendisi için güzel bir hatıra olacağını belirtti. Kerry, "O günü hatırlıyorum, Afganistan'dan Türkiye'ye gelmiştim" dedi.