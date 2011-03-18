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Politika

GÜL'DEN NÜKLEER ENERJİYE DESTEK KIRIKKALE (A.A)

18 Mart 2011 13:56

-GÜL'DEN NÜKLEER ENERJİYE DESTEK KIRIKKALE (A.A) - 18.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye, enerjide dışa bağımlı bir ülke. Türkiye'nin birden 'nükleer enerjiden vazgeçiyorum' demesi doğru değil'' dedi. Gül, Kırıkkale Valiliğini ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. BM Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Gül, daha önce de uluslararası meşruiyet çerçevesinde hareket edilmesi gerekliliğinin altını çizdiğini anımsattı. BM Güvenlik Konseyi'nin Libya ile ilgili karar aldığını belirten Gül, ''Şimdi uluslararası meşruiyet söz konusu. Bu çerçevede hareket edilmesinin doğru olduğu kanaatindeyiz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Libya'da kan dökülmemesini temenni ettiklerini de dile getirdi. -NÜKLEER ENERJİ- Cumhurbaşkanı Gül, Japonya'daki depremin ardından nükleer santrallerle ilgili tartışmalar başladığının anımsatılması üzerine de ''Bu konularda siyah-beyaz gibi hareket etmenin yanlış olduğu kanaatindeyim'' dedi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna işaret eden Gül, ''Alternatif enerji kaynaklarının Türkiye'nin ihtiyacını ne kadar karşılayacağı ortada. Türkiye'nin birden 'nükleer enerjiden vazgeçiyorum' demesi doğru değil'' diye konuştu.

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