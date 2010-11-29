-GÜL'DEN MUHAFIZ ALAY KOMUTANLIĞINA ZİYARET ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığını ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı Gül, Muhafız Alay Komutanlığına gelişinde Kurmay Albay Şener Topuç tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Gül, ziyarette Alay Komutanlığı bahçesine bir çam ağacı dikti. Gül, daha sonra Muhafız Alayındaki askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.