-GÜL'DEN MISIR'A DAYANIŞMA ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3 Mart Perşembe günü Mısır'a günü birlik ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasının ardından Mısır'da yönetimi devralan Yüksek Askeri Konsey ile görüşme gerçekleştirecek. Mısır'ı demokratik seçime götüreceğini açıklayan Yüksek Askeri Konsey'e Hüseyin Tantavi başkanlık ediyor. Ziyaretiyle Mısır halkı ve devletiyle dayanışma içinde olduğunu göstermeyi amaçlayan Gül, geçiş dönemine ilişkin görüşlerini ilgililerle paylaşacak.