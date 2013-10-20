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Gül'den Lübnan'a, pilotlar için teşekkür

Cumhurbaşkanı Gül, Lübnan'lı makamlara, Türk pilotların Türkiye'ye dönüşü için teşekkür etti

20 Ekim 2013 23:29

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilot ile Suriye'de rehin tutulan Lübnan vatandaşlarının evlerine sağ salim dönmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu güzel neticenin alınmasında sergilenen iş birliği için Cumhurbaşkanı Süleyman ve Lübnan makamlarına teşekkür etti.
 

Dostluk vurgusu

 
Kaçırılan iki Türk pilotunun uzun süre rehin tutulmasından dolayı üzüntü duyduklarını belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman, ancak neticede serbest bırakılmalarından memnun olduklarını, Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluğa büyük önem verdiklerini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Gül de Türkiye'nin, Lübnan halkının güvenliği, esenliği ve refahını desteklediğini ve Türkiye ile Lübnan arasındaki dostluk ilişkilerine büyük önem verdiğini ifade etti.

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