Gül'den krize karşı 'dayanışma' çağrısı

Erdoğan: Ölmemiş hastaya kefen biçtirmem

Cumhurbaşkanı Gül, küresel krize karşı ulusal ve uluslararası dayanışma çağrısında bulunarak, “Hiçbir şey olmamış gibi davranmamalıyız, ama panik havasına da gerek yok” dediKüresel krizin Türkiye'yi etkilemeyeceğini düşünmenin mantıklı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Burada, Türkiye gemisi sağlam mı değil mi ya da sallanırken masalar, ranzalar, tabaklar dökülmesin diye hangi tedbirlerin alındığı ve herkesin birbirine sıkı sıkı kenetlenmesi önemli” dedi. Gül, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda katılarak konuşma yaptı.Krizin küresel boyutta olması nedeniyle uluslararası dayanışma ve işbirliği kadar ulusal dayanışmaya da ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, IMF ile görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gül, “Böyle bir dönemde asla panik havasına girilmemeli. Birbirimizi etkileyecek davranışlar içinde olmamalıyız” dedi.Ekonominin her gün kan kaybettiğine değinen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ise, krizin aşılması açısından asıl can alıcı mesele olan iç talebin canlandırılması olduğuna dikkat çekti.TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mustafa Koç, Türkiye'nin krizin varlığını kabul etmesi gerektiğini kaydederek, 2001 krizinden herkesin dersler çıkardığını vurguladı. Koç, şöyle devam etti: “Mali sistemimizi, ekonomimizi güçlendirdik. Şirketlerimizin rekabet gücünü artırdık. Ekonomik ve sosyal taraflar bir arada önlemler alınmalı.”