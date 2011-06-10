-GÜL'DEN KOMŞUYA MESAJ İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yunanistan ekonomisinin kötüye gittiği yönündeki açıklamalarından Yunan yetkililerin rahatsız olduğu iddiasına ilişkin, ''Yunanistan, tabii ki çok önemli bir ülkedir. Bugün bir ekonomik sıkıntı geçirir, yarın toparlanır. Bu bakımdan hiç kimsenin alınganlık göstermemesi gerekir'' dedi. Gül, Tarabya'da öğle yemeğini yediği restorandan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Önceki gün minibüsçülerle yaptığınız sohbette Yunanistan ekonomisinin kötüye gittiğini söylemiştiniz. Bu sözlerinizden Yunan yetkililer rahatsızlık duyduklarını belirtti. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız?'' sorusu üzerine Gül, Türkiye'nin ekonomik durumunun daha iyi olduğunu, Avrupa'da ve dünyada ekonomik krizin yaşandığını ve bunun Türkiye'nin komşularında da görüldüğünü söylediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Gül, bundan alınganlık duyulmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Yunanistan, tabii ki çok önemli bir ülkedir. Bugün bir ekonomik sıkıntı geçirir, yarın toparlanır. Nasıl 2001 yılında da Türkiye çok büyük bir finans krizi geçirmişti, gayrisafi milli hasılamızın dörtte birini kaybetmişti. Dolayısıyla bunlar geçicidir. Bu bakımdan hiç kimsenin alınganlık göstermemesi gerekir. Yunanistan da bu günleri eminim ki atlatacaktır ve sıkıntılarından kurtulacaktır.'' Bu tür durumların, her ülkenin zaman zaman başına gelebileceğini ifade eden Gül, ''Bunlardan dolayı hiçbir yanlış anlaşılma olmaması gerekir. Tabii ki her ülkenin hassasiyeti de olabilir, yanlış değerlendirilirse. Ben kesinlikle Yunanistan'ın bu günleri atlatacağına inanıyorum. Komşumuzun güçlü olmasını, daima iyi günlerde olmasını, ekonomisinin iyi olmasını daima isterim, çünkü onların ekonomisi iyi olunca bizim ekonomimiz de iyi olur. Ortak bankalar, şirketler var. Bu açıdan yanlış anlamalara, alınganlıklara hiç gerek yok. Biz de 2001 yılında çok zor dönemlerden geçtik'' dedi.