Gülden Karaböcek'ten Demet Evgar'a; ünlü sanatçılar, ‘Arabesk'in 30. yılı için sahneye çıkıyor

Ertem Eğilimez’in filmi Arabesk, yapımının 30. yılında İstanbul Film Festivali’nde. Özel bir gösterimle yıllar sonra beyaz perdede gösterilecek film için Gülden Karaböcek’ten Demet Evgar’a pek çok ünlü isim Cahide’de gerçekleşecek partide aynı sahneye buluşacak.



İstanbul Film Festivali, Yeşilçam sinemasının, özellikle güldürüleri ile tanınan, bu alanda pek çok kült filme imza atmış yönetmeni Ertem Eğilmez’in Banker Bilo, Hababam Sınıfı Güle Güle, Şekerpare ve Milyarder’in ardından 1988’de son filmi Arabesk'i 30. yılında özel bir gösterim ve konserle anıyor. Çekimin son aylarında nefes yetmezliğiyle yatağa mahkûm olan Ertem Eğilmez’in Arabesk’i kendine acıma halinin bir güzellemesi, kültürel olarak “acı”nın mizahla alt edilmesini temsil eden tarihi film 9 Nisan 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda gösterilecek.



Festival programında yer alan Arabesk filmi gösteriminin hemen ardından filmin 30. yılı şerefine bir parti düzenlenecek. 9 Nisan 22.00’de Cahide’de gerçekleşecek %100 Arabesk partisinde aralarında Gülden Karaböcek, Tüdanya, İstanbul Arabesk Project, Ayta Sözeri, Demet Evgar, Serkan Keskin, Umut Kurt ve Melisa Doğu gibi ünlü sanatçı ve oyuncuların bulunduğu kadro Arabesk şarkılarını seslendirecek.