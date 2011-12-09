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Politika

Gül'den İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı'nın 4. Dünya Siyaset Konferansı'nda...

09 Aralık 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı'nın 4. Dünya Siyaset Konferansı'nda verdiği yemeğe ve 'Aile Fotoğrafı' çekimine katılmadı. Gül'ün tavrının nedeni ise iki etkinliğe de İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da katılacak olmasıydı.

İsrail'in, “Mavi Marmara” gemisine düzenlediği baskından sonra Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yaşanan soğukluk Viyana'da da hissedildi.  

Gül'den İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Gül'ün Viyana'daki programında, Avusturya Cumhurbaşkanı Fisher'in 4. Dünya Siyaset Konferansı'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği yemek de bulunuyordu. 

Yemeğe katılım listesi, Türk yetkililerin günler öncesinden istemesine rağmen dün akşam iletildi ve yemeğe İsrail Savunma Bakanı Barak'ın da davetli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Gül, bugünkü öğle yemeğine katılmaktan vazgeçti ve Viyana'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir semtte Cuma namazına gitti. 

Konferans öncesinde yine konuk devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak aile fotoğrafı çekimine Ehud Barak da katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, fotoğraf çekimine katılmayarak İsrailli Bakan ile aynı karede yer almadı. 

Barak ve beraberindeki İsrailli heyet ise Cumhurbaşkanı Gül'ün, konferansın açılışında yaptığı konuşmadan önce salondan ayrıldı.



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