-Gül'den İsrail protestosu VİYANA (A.A) - 09.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fisher'in 4. Dünya Siyaset Konferansı'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği yemekte, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın da yer alacağının öğrenilmesi üzerine katılmadı. Gül, konferansın başlangıcındaki ''Aile Fotoğrafı'' çekiminde de aynı nedenle yer almadı. İsrail'in, ''Mavi Marmara'' gemisine düzenlediği baskından sonra Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yaşanan soğukluk Viyana'da da hissedildi. Cumhurbaşkanı Gül'ün Viyana'daki programında, Avusturya Cumhurbaşkanı Fisher'in 4. Dünya Siyaset Konferansı'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna verdiği yemek de bulunuyordu. Yemeğe katılım listesi, Türk yetkililerin günler öncesinden istemesine rağmen dün akşam iletildi ve yemeğe İsrail Savunma Bakanı Barak'ın da davetli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Gül, bugünkü öğle yemeğine katılmaktan vazgeçti ve Viyana'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir semtte Cuma namazına gitti. Konferans öncesinde yine konuk devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak aile fotoğrafı çekimine Ehud Barak da katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, fotoğraf çekimine katılmayarak İsrailli Bakan ile aynı karede yer almadı. Barak ve beraberindeki İsrailli heyet ise Cumhurbaşkanı Gül'ün, konferansın açılışında yaptığı konuşmadan önce salondan ayrıldı.