-GÜL'DEN İŞ ADAMLARINA ÇAĞRI TÜRKMENBAŞI (A.A) - 12.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk iş adamlarına, Türkmenistan'da inşaat dışında imalat ve sanayi alanlarında da yatırım yapma çağrısında bulundu. Gül ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un Serdar Otel'de yaptıkları başbaşa görüşmenin ardından, Gül ve Berdimuhamedov başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Gül, yaptığı konuşmada, Türk halkının atalarının, büyüklerinin çıktığı topraklarda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Avaza Ulusal Turizm bölgesine ikinci kez geldiğini anlatan Gül, bu ziyaretinde büyük bir gelişme kaydedildiğini gördüğünü dile getirdi. Gül, ''İnanıyorum ki kısa bir süre sonra Avaza, Hazar'ın kıyısında ikinci bir Antalya olacak'' dedi. 2007'de Türkmenistan'a geldiğinde 1 milyar dolar olan ticaret hacminin 2 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Gül, bu rakamın çok daha artacağına inandığını kaydetti. Gül, Türkiye'nin de eski İpek Yolu'nu adeta canlandırırcasına demiryolu bağlantıları yaptığını, böylece Çin'den ve Kazakistan'dan gelen yolların Türkiye üzerinden Londra'ya, Paris'e bağlandığını anlattı. Türkmenistan'ın da İpek Yolu üzerinde olduğunu ve bu hatta yer alacağını belirten Gül, bu gelişmenin sadece Türkiye ile Türkmenistan arasında değil Türkmenistan ile dünya arasındaki ticareti arttıracağını, böylece Türkmen mallarının Avrupa pazarına daha rahat taşınabileceğini dile getirdi. İlk etapta Türkmenbaşı-Bakü arasındaki ro-ro seferleriyle bu bağlantının kurulabileceğini söyleyen Gül, enerji alanında da işbirliğine çok önem verdiklerini belirtti. Gül, Türkmenistan'ın doğalgaz rezervlerinin çok büyük olduğuna işaret ederek, bunun Allah'ın bir nimeti olduğunu söyledi. Gül, profesörlerin ve bilim kurumlarının ortak proje yapmalarını teşvik etmeleri gerektiğinin altını çizerek, bu alandaki işbirliği önerilerini YÖK'e sunacağını ve iki ülke kurumları arasında sıkı işbirliğinin hemen başlayacağını bildirdi. Avaza'da yapılması planlanan fuara mutlaka katılacaklarını bildiren Gül, Türkiye-Türkmenistan Sinema Festivali'ni hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti. -BERDİMUHAMEDOV'UN KONUŞMASI- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov da konuşmasında, kısa bir süre önce Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Zirvesine katılmak için Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Türkmenistan da Türk şirketlerinin inşaat, enerji, konfeksiyon, ulaştırma, tarım gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini anlatan Berdimuhamedov, Türkmen doğalgazının kullanımı konusunda da gelecekte iyi imkanlar olduğunu söyledi. Berdimuhamedov, Türkiye'de 2 bin 260 Türkmen öğrencinin eğitim gördüğünü, Türkmenistan'da Türkmen-Türk okullarının faaliyet gösterdiğini anlatarak, iki ülkenin yüksek öğretim kurumları arasında doğrudan işbirliği yapılması önerisinde bulundu. Berdimuhamedov bu kapsamda, iki ülkenin bilimler akademileri arasında 2011-2013 yıllarını kapsayan işbirliği programı hazırlanmasını teklif etti. Türkiye ve Türkmenistan arasında tarihi ve kültürel mirasın korunup geliştirilmesi için önemli görevleri olduğunu ifade eden Berdimuhamedov, bu amaçla iki ülkenin bilim, kültür, sanat işbirliğinin dahada derinleştirmesi gerektiğini kaydetti. Berdimuhamedov bu kapsamda gelecek yıl, Türkmen-Türk Sinema Festivali düzenlenmesi önerisinde bulundu.