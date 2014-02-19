Gül'den İnternet Yasası'na şartlı onay



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bir süredir gündemdeki söz konusu yasa hakkında kendisine yoğun mesajlar gönderildiğini, mesajlarda özellikle iki husus üzerinde itirazların iletildiğini belirtti.

Bu iki noktaya ilişkin sakıncaların esasen kendisinin de farkında olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Nitekim, hükümetimizle temasa geçip bu iki noktaya ilişkin düşüncelerimi paylaşmış ve bunların düzeltilmesini istemiştim. Memnuniyetle görüyorum ki iki maddeyle ilgili kaygılar yeni bir yasal düzenlemeyle giderilecek. Bu düzenlemenin süratle gerçekleşmesine fırsat vermek için Macaristan'dan döner dönmez önümdeki yasayı onayladım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, "CHP, internet ile ilgili düzenlemeler içeren yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürecektir" dedi.

'Bu haber 4 saat içinde silinecek'

Radikal gazetesi ise TİB'e yayın durdurma yetkisi veren düzenlemeye karşı bir kampanya başlattı. Radikal'in haber portalında bazı haberler "bu haber 4 saat içinde silinecek" ibaresiyle veriliyor.

Yeni düzenleme, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) internet sitelerini mahkeme kararı olmaksızın kapatma yetkisi veriyor. Servis sağlayıcılar kapatma kararını hemen uygulamakla yükümlü kılınırken, web sitelerine alan sağlayan alan sağlayıcılar ise, sitelerin içeriğini ve site aktivitelerini 1 - 2 yıl boyunca arşivlemekle yükümlü hale geliyor.

Hükümet tarafından hazırlanan internet yasa tasarısı, hukukçuların yanı sıra gazeteciler tarafından da eleştiriliyordu. Düzenleme, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da sert tepki görmüştü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün 180 ülkede basın özgürlüğünü değerlendirdiği son raporunda Türkiye 154\'üncü sırada yer alıyor.