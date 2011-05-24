-GÜL'DEN İMALI KASET TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 24.05.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP yöneticileri hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili olarak, ''Bu tip şantajlar hem çirkin hem çok tehlikelidir. Bugün buna olur, yarın başkasına olur. Savcılar ve yargıyla ilgili kurumların olayı titizlikle takip etmesi ve bu tip işleri organize edenleri ortaya çıkarması gerekir'' dedi. Gül, Sri Lanka, El Salvador, Maldivler, Kenya ve Honduras Büyükelçilerini Güven Mektuplarını sunmak üzere Çankaya Köşkü'nde kabulünden önce bir gazetecinin sorusu üzerine MHP'deki kaset iddialarını değerlendirdi. Konuyu, ''şantaj'' olarak niteleyen Gül, şöyle konuştu: ''Bu tip şantajlar, hem çirkin hem çok tehlikeli. Bugün bu şekilde olur, yarın başka bir formda başka şekilde olur. Bugün buna olur, yarın başkasına olur. Bu konularda gayet prensipli ve ilkeli durmak, hiç prim vermemek gerekir. Savcılar ve yargıyla ilgili kurumların olayı titizlikle takip etmesi ve bu tip işleri organize edenleri ortaya çıkarması gerekir. İlkesel ve prensipli duruşu tekrarlamak istiyorum. Çünkü bu tip şantajlar farklı farklı formlarda ortaya çıkar. Onun için bunlara prensip ve ilke olarak gayet sağlam bir şekilde 'hayır' demek gerekir ve üstüne gidip muhakkak ki kimlerse bunları tespit etmek gerekir.''