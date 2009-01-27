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Politika

Gül'den iki kanuna onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Markaların korunması' ile 'Çek senet' kanunlarını onayladı.

27 Ocak 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5833 sayılı “Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 5834 sayılı “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

-5833 sayılı ‘Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’

-5834 sayılı “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.”

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