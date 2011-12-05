-Gül'den iade değerlendirmesi ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şike cezalarında indirim öngören Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u TBMM'ye iade etmesine ilişkin, ''Suç ve ceza arasındaki dengede ölçüsüzlük ve bir caydırıcılık etkisinin yok olduğunu ben gördüm'' dedi. Gül, TÜBİTAK Bilim ödülleri töreninin ardından düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Şike Yasası ile ilgili tepkileri nasıl karşıladınız?'' sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''Herhalde gerekçemi okumuşsunuzdur. Titiz bir şekilde çalıştık. Gerekçeye bakarsanız ondan önce şunu söylemek isterim: Siz 'Şike Yasası' dediniz, bu bir Şike Yasası değil ki. Bu, sporla ilgili bütün konuları ve sporun bütün alanlarını içine alan bahisler de var, şike de var, şiddet de var. Dolayısıyla hepsi var. Böyle bir yasal düzenlenme ihtiyacı oldu Türkiye'de. Çünkü bu alan çok boş göründü. Benim bir daha görüşülmesi için Meclise göndermemdeki en önemli gerekçe aslında tabii ki parlamentonun bileceği bir iştir suç ve ceza arasındaki dengeyi kurmak. Suç ve ceza arasındaki dengede ölçüsüzlük ve bir caydırıcılık etkisinin yok olduğunu ben gördüm. Yani bu alanın bütün spor alanlarında bunu sadece şikeye indirirseniz meseleleri iyi takip etmiyorsunuz anlamı çıkar. Bunun içinde şiddet vardır, bahis vardır, mali konular vardır. Yani bahis deyince bütün bunlar vardır. Dolayısıyla burada Türk spor dünyasının en güçlü, en sağlam iyi bir iklime kavuşması açısından ben doğrusu getirilen suç ve ceza dengesini yetersiz buldum ve caydırıcılığı ortaya koymayacağı kanaati oluştu. Onun için Meclisten bütün bunları bir kez daha gözden geçirip yeni düzenleme ile göndermelerini beklemek üzere gönderdim kendilerine. Bunun önce böyle bilinmesi gerekir. Bu konunun birazcık çok böyle çalışılmadan, yorumlara bakıyorum siz sorarken de Şike Yasası diye sordunuz. Bu böyle değil ki. Büyük bir düzenleme.'' Cumhurbaşkanı Gül, ''Yeniden görüşülmek üzere dediniz. Mevcut cezaları yüksek buluyor musunuz?'' sorusuna, ''Onlar Meclisin takdir edeceği bir şey tabii ki ama suç ve ceza dengesi bu çok önemli. O takdiri Meclis yapacaktır ama mevcut haliyle bunun yeni suç işleyecek olanlara caydırıcılığının geniş alan içinde etkisizleştiği kanaati oluştu bende'' karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Gül, ''Yasalaşması esnasında herhangi bir görüşmeniz ya da telkininin oldu mu önünüze gelene kadar?'' sorusu üzerine de ''Hayır öyle bir görevim yok ki'' dedi.