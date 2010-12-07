-GÜL'DEN GİLANİ'YE CUMHURİYET NİŞANI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'ye, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostça ilişkilere yaptığı katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Cumhuriyet Nişanı takdim edildi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Gül, eşi Hayrünnisa Gül, Pakistan Başbakanı Gilani ve eşi Fauzia Gilani, çocukları Ali Musa ve Ali Haydar Gilani'nin yanı sıra TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bazı milletvekilleri ve diplomatlar katıldı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Gilani'nin özgeçmişi ile Cumhuriyet Nişanı verilmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı okundu. Cumhurbaşkanı Gül, törende yaptığı konuşmada, Gilani'nin, dünyanın fevkalade önemli coğrafyasında son derece zor şatlar altında örnek bir liderlik ve devlet adamlığı sergilediğini söyledi. Gilani'nin çalışmalarının bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve refahın geliştirilmesi için olduğu kadar Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin pekişmesi bakımından da büyük önem arz ettiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu: ''Bu kıymetli çalışmalarınızdan dolayı Cumhuriyet Nişanı arz etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Nişanı, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Başbakanı'na vermek benim için ayrı bir mutluluk. Pakistan'a son yaptığım ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari tarafından takdim edilen Nişan-ı Pakistan gibi bu nişan da ülkelerimiz ve haklarımız arasındaki ezeli, ebedi ve sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesidir. Bu vesileyle zatıalileriniz ve dost ve kardeş Pakistan halkının mutluluk ve refahıyla, Türkiye-Pakistan ilişkilerinin parlak geleceği için en iyi dileklerimi yineliyorum.'' Gül, konuşmasının ardından Pakistan Başbakanı Gilani'ye Cumhuriyet Nişanı'nı takdim etti. Gilani de yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Nişanı'nı almaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi. Gilani, ''Bu nişanı almak hem şahsi anılarım arasında özel yer teşkil edecek hem de iki ülke hakları arasında eşi benzeri olmayan ilişkileri temsil edecek'' dedi. Türkiye ve Pakistan'ın çok yakın ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Gilani, ilişkilerin, başladığı 1947 yılından bu yana çok özel niteliğini koruduğunu söyledi. Gilani, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğun gelişmesine yönelik siyasi iradesini yineledi ve konuşmasını ''Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu'' diyerek tamamladı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül ve Gilani eşleriyle birlikte tören anısına fotoğraf çektirdi ve kutlamaları kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül, tören öncesinde Gilani ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü. Gül, tören sonrasında ise Gilani onuruna öğle yemeği verdi.