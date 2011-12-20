-Gül'den Fransa'ya çağrı ANKARA (A.A) - 20.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Fransa Ulusal Meclisi'nin gündeminde bulunan, Türkiye'ye ve Türk milletine yönelik haksız ve asılsız ithamları reddetme özgürlüğünü ortadan kaldırmaya matuf yasa çalışmasını kabul etmenin söz konusu olmadığını belirtti. Gül, ''Fransa'yı ifade özgürlüğüne saygı göstermeyen ve objektif bilimsel araştırma yapılmasına dahi izin vermeyen bir konuma düşürecek bu girişimden en kısa sürede vazgeçilmesini temenni ediyorum. Bir ülkenin tarihi hakkında siyasi bir kurum olan Parlamento aracılığıyla yargıda bulunmak, tarihi siyasi amaçlarla tahrif etmek en hafif tabiriyle izansızlıktır'' değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Gül, Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa Ulusal Meclisi'nde oylanacak olması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gül, açıklamasında şunları kaydetti: ''Fransa Ulusal Meclisi'nin gündeminde bulunan, ülkemize ve milletimize yönelik haksız ve asılsız ithamları reddetme özgürlüğünü ortadan kaldırmaya matuf yasa çalışmasını kabul etmemiz söz konusu değildir. Fransa'yı ifade özgürlüğüne saygı göstermeyen ve objektif bilimsel araştırma yapılmasına dahi izin vermeyen bir konuma düşürecek bu girişimden, en kısa sürede vazgeçilmesini temenni ediyorum. Ne garip ve düşündürücüdür ki, bu tür girişimler hep seçim öncesi dönemlere rast gelmektedir. Fransa'nın, yüzyıllara dayanan Türk-Fransız dostluğu, ortak menfaatleri ve ittifak bağlarını küçük siyasi hesaplara feda etmeyeceğini ümit etmek istiyorum. Bir ülkenin tarihi hakkında siyasi bir kurum olan Parlamento aracılığıyla yargıda bulunmak, tarihi siyasi amaçlarla tahrif etmek en hafif tabiriyle izansızlıktır. Fransa'da aklın ve sağduyunun hakim olmasını ve bahsekonu yasa tasarısının gündemden düşürülmesini, tarihin yazımının tarihçilere bırakılmasını bekliyoruz.''