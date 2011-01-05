-GÜL'DEN ERBAKAN'A ''GEÇMİŞ OLSUN'' TELEFONU ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Gül'ün, sol ayağındaki ''damarlardaki iltihaplanma'' tanısıyla Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve tedavisi devam eden Erbakan'ı telefonla arayarak ''geçmiş olsun'' dileklerini ilettiği belirtildi. Bu arada, Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan da hastaneye gelerek, Erbakan'ın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine Kutan, doktorlardan aldığı bilgiye göre Erbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği söyledi. Erbakan ile görüşemediğini ifade eden Kutan, Erbakan'ın dinlenmesi amacıyla ziyaretçileriyle görüşmemesinin daha iyi olacağını kaydetti.