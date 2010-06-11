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Politika

Gül'den eksen kaymasına köprülü yanıt

Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin "Dış politikada eksen kayması var mı?" sorusuna böyle bir şey olmadığını söyledi.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin Türk dış politikasıyla ilgili ''Eksen kayması var mı yok mu?'' sorusu üzerine ''Yok. Baksana burası Avrupa, orası Asya, burası da köprü'' karşılığını verdi.


Cumhurbaşkanı'ndan Google ve YouTube talimatı


Cumhurbaşkanı Gül, Tarabya Köşkü'nden Kalenderüstü Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı. Gül, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bir gazetecinin Türkiye'nin izlediği dış politikayla ilgili olarak yönelttiği ''Eksen kayması var mı yok mu?'' sorusu üzerine, ''Yok. Baksana burası Avrupa, orası Asya burası da köprü'' dedi.


Medya Derneği üyeleriyle yaptığı görüşmede Youtube ve Google'la ilgili konunun görüşüldüğünün anımsatılması üzerine Gül, şunları söyledi:


''Bu yasakların Türkiye'de olmaması lazım. Ama biraz bilgi istedim, acaba bazı mali konulardan dolayı mı onlar da kurallara tam uyuyorlar mı uymuyorlar mı? Bir tereddüt var diyorlar. Ama her halükarda bu işlerin halledilmesi lazım. Yasa gerekiyorsa yasa, o şirketlerin Türkiye'de şirket açmaları gerekiyor. Nasıl Almanya'da İngiltere'de yaptılarsa, bir yolu bulunmalı bir an önce bu işlerin bitmesi lazım. Türkiye bunları yasaklayan bir ülke olarak görünmek istemez.''

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