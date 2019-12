-GÜL'DEN EĞİTİME DESTEK VERENLERE PLAKET MARDİN (A.A) - 25.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mardin'de eğitime destek veren, aralarında sanatçı Gülben Ergen'in de bulunduğu iş adamları ve özel teşebbüs sahiplerinden oluşan hayırseverlere plaket verdi. Cumhurbaşkanı Gül, hayırseverlere plaket sunumu için düzenlenen yemekli toplantıya eşi Hayrünnisa Gül ile katıldı. Abdullah Gül, Mardin'in Nusaybin ilçesi Duruca köyüne ''Çocuklar Gülsün'' adlı programı çerçevesinde okul yaptıran Gülben Ergen'e de plaket verdi. Plaketini alan Ergen, Osman Bakırcı adlı hayırsevere plaketi verilirken mikrofondan, ''Osman Bakırcı Bey de bizim için bir anaokulu yaptıracak'' dedi. Bunun üzerine Bakırcı da, ''2 anaokulu yaptıracağım. Biri Gülben Ergen, biri de Sayın Cumhurbaşkanımız için'' diye konuştu. Plaket sunumunun ardından Cumhurbaşkanı Gül, hayırseverlerle fotoğraf çektirdi. Toplantı sırasında Gülben Ergen, Hayrünnisa Gül'ün yanına giderek, bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Gül, plaket sunumunun ardından yaptığı konuşmada, Mardin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mardin'in önemli tarihi güzelliklere sahip bir kent olduğunu vurgulayan Gül, binlerce yıl eskiye giden tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kentin böylece bugünlere geldiğini söyledi. Mardin'de Müslüman'ından Süryani'sine kadar birçok farklı topluluktan insanın bir arada yaşadığına işaret eden Gül, şehrin giderek geliştiğini, tarihi dokuya sahip kentin bu güzelliklerinin öne çıkarıldığını ve zaman içinde göze hoş çarpmayan bazı yapıların da önüne geçildiğini ifade etti. Türkiye'nin giderek geliştiğini, refahın ve zenginliğin oluşması konusunda ekonomik iş birliğinin önem taşıdığını dile getiren Gül, aynı zamanda komşularla tesis edilen dostane ilişkilerin de bu ekonomik gelişmeye katkı sağladığını belirtti. Ekonomik iş birliğinin taşıdığı önemi dile getiren Abdullah Gül, şöyle konuştu: ''Tabii ki bazı problemlerimiz de var. Konuşarak, diyalogla, tartışarak bu problemlerimiz de çözülecektir. Unutmayalım ki biz bu ülkede büyük bir milletin parçalarıyız. Hepimiz bu ülkenin en şerefli vatandaşlarıyız. Hepimizin hakları eşittir. Problemleri var tabii ülkemizin. İstanbul'da da, Kayseri'de de, Diyarbakır'da da, Mardin'de de problemler var. Ama bu problemleri halletmek, çözmek, bunlar da bizim görevlerimizdir.'' -''EĞİTİM HER ŞEYİN BAŞI''- Eğitimin her şeyin başı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, Mardin Artuklu Üniversitesinin akademik yılının açılışını bugün gerçekleştirdiğini hatırlattı. Hayırseverlerin üniversiteye katkılarının büyük olduğunu, bugün de bir fakültenin daha temelinin atıldığını anlatan Gül, şöyle konuştu: ''Devlet bir taraftan üzerine düşeni yaparken, 'Devlet her tarafa yetişemiyor, o zaman biz de yetişelim' denildi ve bu çerçeve içerisinde çok değerli hemşehrileriniz bu üniversiteye sahip çıktılar ve fakültelerini devletten önce yapmaya başladılar. Süleyman Bölünmez bunlardan biri. İki fakültesi var. Zeynel Abidin Erdem Bey bir fakültenin temelini attı. Bir fakülte hediye etti. Şakir Nuhoğlu bir fakülte yapacak. Bugün orada sözünü verdi. Ayrıca diğer hemşehrilerinizin de yardımları var. Mardinli olmayıp da eğitime önem veren bazı sendikalarımız, kurumlarımız İstanbul Menkul Değerler, ayrıca Tekstil İşverenleri Sendikası, onlar da yine üniversite binaları yapıyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında, burada şimdi, hepinizin huzurunda büyük bir gurur duyarak, kendilerine sadece sembolik değeri olan plaketler sundum. Çok değerli hemşehrileriniz, bazıları da hemşehriniz değil ama, Türkiye'nin dört bir yanına eserler kazandıran yine değerli iş adamlarınız, değerli sanatçımız, onlara da plaketler verdik. Hepsine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sizler gönüllü olarak bu eğitim seferberliğine katıldınız. Sizler en güzel örnek oluyorsunuz. Sizleri görenler bu kervana katılmak için yarışacaklardır. Bir noktada siz, hayır işlerinde yarışıyorsunuz. Hayır işlerinde yani, insanlığa, eğitime hizmet, Türkiye'nin çocukları daha iyi okusunlar, onların gelecekleri daha parlak olsun diye kendi kazançlarınızdan ayırıyorsunuz ve gönüllü olarak burada kazançlarınızı hibe ediyorsunuz. Bu gerçekten çok övünülecek bir davranış.''