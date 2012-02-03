-Gül'den Diyanet İşleri Başkanlığına ziyaret ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Dinimizi hurafelerden uzak, berrak, öz, en doğru şekilde halkımıza öğretmek, nesillere yaymak Diyanet İşleri teşkilatının en önemli görevlerindendir'' dedi. Gül, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti. Başkanlığa gelişinde binanın girişinde Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından karşılanan Gül, cuma namazını başkanlık binasının içindeki mescitte kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in kıldırdığı namazın ardından Görmez'in makamına geçen Cumhurbaşkanı Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı özel defterini imzaladı. Burada kısa bir konuşma yapan Gül, Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhuriyetin ilk kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Din hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için Diyanet İşleri teşkilatının büyük fedakarlık gösterdiğini belirten Gül, teşkilatın Müslüman Türk kimliğinin azınlıkta olduğu bölgelerde, bu kimliğin korunması ve dini ihtiyaçların karşılanması için büyük çalışmalar yaptığını vurguladı. Gül, bu çalışmaları yakından takip ettiğini ve memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Gül, Diyanet İşleri Başkanlığının Avrupa'nın birçok ülkesine göç eden ve orada yaşayan Türk vatandaşlarına en güzel şekilde rehberlik yaptığını ifade ederek, emeği geçenleri kutladı. Gül, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ten sonra Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı oldu.