Gül'den diasporaya mesaj

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Ermeni diasporasının uzaklarda durup bölgenin problemlerinin çözülmesine engel olmaması lazım. Kafkaslar'daki tüm barış çabalarını, yeni işbirliği çalışmalarını onların da desteklemesi gerekir eğer Ermenistan'ın geleceğini düşünüyorlarsa” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Nahçıvan'da Türk gazetecilerle basın toplantısı düzenledi, sorularını yanıtladı.

Gül, bir soru üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu dönemlerde izlenen “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi ve komşularla iyi ilişki politikası çerçevesinde Türkiye'nin çektiği acıların gündeme taşınmadığını belirterek, dünya kamuoyunun bu nedenle Türklerin acılarını duymadığını dile getirdi.

Gül, şöyle devam etti:

“Benim buradan özellikle Ermeni diasporasına söyleyeceğim şey şudur, uzaklarda durup bölgenin problemlerinin çözülmesine engel olmamaları lazım. Bazı ülkelerde kimliklerini korumak için bunu bir politika olarak devam ettirdiklerini görüyorum. Ama bu doğru değildir. Kafkaslar'daki tüm barış çalışmalarını, yeni işbirliği çalışmalarını onların da desteklemesi gerekir eğer Ermenistan'ın geleceğini düşünüyorlarsa. Yoksa çok uzaktan oturup konuşmak kolay olur.”

Cumhurbaşkanı Gül, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve her iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda, Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanacak protokolle ilgili gerginliklerin aşılıp aşılmadığına yönelik soru üzerine, dünyanın soğuk savaş döneminin ardından yeni bir sürece girdiğini, bu süreçte bir coğrafi bölgede istikrar ve güven varsa bölgede ekonomik işbirliğinin olacağının ve halkın refaha kavuşacağının görüldüğünü ifade etti.

“Bugün çatışmalarla donmuş problemleri ilelebet muhafaza etmekle halkların refahı sağlanamıyor” diyen Gül, bunların çözümü için diplomatik çalışmaların, aklı selimle görüşmelerin ve bunlara adil çözüm bulmanın yollarının arandığını söyledi.

Gül, bu çerçevede Kafkaslar'daki bütün donmuş problemlerin ele alındığını anlatarak, bunda hem Türkiye'nin hem bölge ülkelerinin inisiyatifi olduğunu dile getirdi.

Herkesin iyi niyetli bir çalışma içine girdiğini belirten Gül, “Bunların desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bugünkü konuşmamda da bunlarla ilgili fikirlerimi söyledim. Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliği hep sınanmıştır. O açıdan Azerbaycan'ın Türkiye'ye olan güveni, Türkiye'nin de Azerbaycan'a olan güveni tamdır” dedi.