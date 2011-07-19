-GÜL'DEN DDK'YA TALİMAT ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kadın ve çocuklara yönelik şiddet olaylarının tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, son günlerde sıklıkla gündeme gelen kadın ve çocuklara yönelik şiddet olayları hakkında merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının şiddetle mücadele kapasite ve imkanlarının değerlendirilmesini teminen DDK'ya konunun tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için talimat verdi. Açıklamada şöyle denildi: ''Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, aile içi şiddetin kapsamı ve algılanmasındaki mevcut durumun analizi; kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadelede politika, mevzuat ve kurumsal mekanizmaların etkinliğinin ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin araştırılması; aile içi ve dışı şiddete maruz kalan ve risk altındaki kadın ve çocukların korunmasına,güçlendirilmesine yönelik sunulan adli, idari ve diğer hizmetlerin kalitesi ve etkinliğinin araştırılması gibi hususları ihtiva edecek şekilde konunun tüm yönleriyle birlikte, en geniş biçimde araştırılması ve incelenmesi amacıyla Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmişlerdir.''