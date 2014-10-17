Gül'den cumhurbaşkanlığı sonrası ilk röportaj: Acı ve ıstırap çekiyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinden ayrıldıktan sonra ilk röportajını Suudi El Hayat gazetesine verdi.

Gül, röportajda "Kahire ile Ankara arasındaki gerilimi nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Mısır’la Doğu Akdeniz’de iki elmanın yarısıyız. Her zaman Mısır’ın güçlü olmasını isterim., diye açıklama yapan Gül, iki ülke arasında olan bitenlerden acı ve ıstırap çekiyorum, açıklamasında bulundu.

Gül, Mısır ile Türkiye arasındaki sorunu çözmek ve yaraları sarmak için ben de adımlar attım, girişimlerde bulundum, vurgusunda bulundu.