Gül’den çorap istedi, sıcak yuvası oldu

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Adana’daki akrabalarının yanına gelen 36 yaşındaki Nedim Sarpkaya, eşi Hülya, çocukları 11 yaşındaki Yaren, 5 yaşındaki Helin ve 1.5 yaşındaki Havva Sarpkaya’ya, yardımsever işadamı Orhan İlhan sahip çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Nedim Sarpkaya’ya un fabrikasında iş veren Orhan İlhan aile için bir de apartman dairesini kiraladı ve 1 yıllık kira bedelini ödedi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve işadamı Orhan İlhan, Sarpkaya ailesine evlerini teslim etti.