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Yaşam

Gül’den çorap istedi, sıcak yuvası oldu

Kurban Bayramı’nın 1’inci günü, deprem felaketinin meydana geldiği Van’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı...

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Kurban Bayramı’nın 1’inci günü, deprem felaketinin meydana geldiği Van’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den istediği çorapla gündeme gelen 5 yaşındaki Helin Sarpkaya ve ailesi, Adana’da sıcak yuvaya kavuştu.



Adana’daki akrabalarının yanına gelen 36 yaşındaki Nedim Sarpkaya, eşi Hülya, çocukları 11 yaşındaki Yaren, 5 yaşındaki Helin ve 1.5 yaşındaki Havva Sarpkaya’ya, yardımsever işadamı Orhan İlhan sahip çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Nedim Sarpkaya’ya un fabrikasında iş veren Orhan İlhan aile için bir de apartman dairesini kiraladı ve 1 yıllık kira bedelini ödedi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve işadamı Orhan İlhan, Sarpkaya ailesine evlerini teslim etti.


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