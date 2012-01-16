-Gül'den cenazeye gitme daveti ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın yarın yapılacak cenaze törenine birlikte gitmek için davet iletti. Demirel ve Sezer, törene katılamayacaklarını belirterek, daveti için Gül'e teşekkür ettiler. Cumhurbaşkanı Gül'ün Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Gül'ün davet kararını dün verdiğini bugün de davetin Demirel ve Sezer'e iletildiğini söyledi. Demirel'in grip olduğu için cenazeye katılamayacağını bildirdiğini ve davet için teşekkür ettiğini aktaran Sever, Sezer'in de cenaze törenine katılamayacağını belirterek, teşekkürlerini ilettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, KKTC'nin cuma akşamı vefat eden Denktaş için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere yarın KKTC'ye gidecek.