Gül'den, Bush ve Ahmedinejad'a mesaj

Gül, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda İran'a karşı Türkiye'nin topraklarının kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna "Türkiye herhangi bir komşu ülke için bir saldırı üssü değil" dedi.



BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı George Bush ile İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad nükleer konusunda restleşirken, New York'ta El Cezire televizyonuna konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iki lidere realist olmaları çağrısında bulundu.

Gül, İran'a karşı Türkiye'nin topraklarının kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna da ilk defa yanıt verdi ve kararın parlamentoda olduğunu hatırlatıp, "Türkiye herhangi bir komşu ülke için bir saldırı üssü değil" dedi.



Gelecek hafta yayınlanacak röportajda bölgenin ve dünyanın İran-ABD savaşını kaldıramayacağını vurgulayan Gül'ün tırmanan nükleer krizde taraflara yaptığı uyarı şöyle oldu:

"Şeffaf olmamakla suçlanan İran'ın daha çok işbirliği yapması çok daha faydalı olacaktır. Bu retoriğin hiç kimseye faydası olmadığı gayet açık. Bu dünyada ne kadar gerçekçi, yapıcı, realist olunursa ve diyaloğa açık olunursa o kadar iyi olur. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok."



İran’a güvence



Gül, Türkiye'deki NATO üslerinin İran'a karşı bir savaşta kullanılıp kullanılmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Türkiye NATO üyesi olduğu için tabii ki ortak askeri çalışmalar var ama Türkiye'de başka bir ülkeye saldırmak için ABD'li ya da yabancı bir askerin varlığı söz konusu değil. Türkiye'den olabilecek her şey parlamentonun izniyle olabilir ayrıca üsler lojistik mahiyettedir ve NATO ile Türk komutanların kontrolündedir. Dolayısıyla Türkiye'de kontrolümüz dışında bir şey söz konusu değil. Türkiye herhangi bir komşu ülke için bir saldırı üssü değil. Biz İran'la birbirimizin içişlerine karışmamak şartıyla ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz."

