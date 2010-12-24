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Politika

GÜL'DEN BİRLİK MESAJI ANKARA (A.A)

24 Aralık 2010 13:26

-GÜL'DEN BİRLİK MESAJI ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hristiyan Türk vatandaşlarının ve Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı kutlayarak, ''Aynı sevinç ve ümitleri paylaşan tüm vatandaşlarımız, kökenleri ve inançlarından bağımsız olarak, Cumhuriyetimizin eşit mensupları ve halkımızın ayrılmaz birer parçasıdır''dedi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, Noel Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Gül, şunları kaydetti: ''Aynı sevinç ve ümitleri paylaşan tüm vatandaşlarımız, kökenleri ve inançlarından bağımsız olarak, Cumhuriyetimizin eşit mensupları ve halkımızın ayrılmaz birer parçasıdır. Milletimizi tarih boyunca birlik ve bütünlük içinde tutan köklü hoşgörü, kardeşlik, karşılıklı saygı ve dayanışma duyguları, bugün de çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin harcındaki en önemli faziletleri teşkil etmektedir. Demokrasi, insan hakları, kadın-erkek eşitliği ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerle harmanladığımız, milletimize malolan bu müstesna vasıfları korumak ve geliştirmek, hepimizin başlıca sorumluluğudur. Türkiye, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, medeniyetler ve inançlar beşiği Anadolu'dan aldığı birikim ve güçle, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam edecek, farklı kültürler ve inançlar arasında diyalog sağlamaya yönelik çabaları da aktif olarak destekleyecektir. Bu anlayışla, Hristiyanlığın tüm geleneklerinden vatandaşlarımızın ve Hristiyan dünyasının Noel Bayramlarını bir kez daha kutluyor, mutluluk, başarı ve esenlikler temenni ediyorum.''

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