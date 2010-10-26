-GÜL'DEN BATMAN'DA ''TERÖR'' UYARISI BATMAN (A.A) - 26.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Terörden kesinlikle uzak durmamız gerekir. Terör bölgemizi de yıpratır, insanlarımızı da yıpratır, geleceğimizi de karamsar bir havaya büründürür'' dedi. Gül, Batman'da Vali Ahmet Turhan ile makamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Gül burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok büyük zenginliklerinin olduğunu, farklılıkları da zenginlik olarak gördüklerini söyledi. ''Bazı şikayetler bazı yerlerde vardır tabii ki. Bunlar hep demokratik standartların maalesef düşüklüğü ile ilgiliydi. Bunlar yükseldikçe bu şikayetlerin de hepsi gidecektir'' diyen Gül, şunları söyledi: ''Bu açıdan şunu özellikle vurgulamak isterim. Terörden kesinlikle uzak durmamız gerekir. Terör bölgemizi de yıpratır, insanlarımızı da yıpratır, geleceğimizi de karamsar bir havaya büründürür. O bakımdan terörün dışında fikirlerimizi, ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi gayet medeni bir şekilde konuşabiliriz ve bütün bu çerçeve içerisinde de hepimizin ihtiyaçlarını giderebiliriz. Ama terörden kesinlikle uzak durmamız gerekir. Çünkü bu çok acımasız bir şeydir. Suçlu, suçsuz, masum insanlar çocuklar, kadınlar buna maruz kalmaktadırlar. Bu açıdan hepimizin dikkatli olmamız gerekir. Birbirimizi kucaklamamız gerekir, hepimizi birbirimizin kardeşiyiz. Yeri geldiğinde kendimizi başkasının yerine koyarak düşünmemiz lazım ve bu ülkeye, bu vatana sahip çıkmamız gerekir. Şunu unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatandaşlarımızın hepsi bu coğrafyada istedikleri yere giderler, yerleşirler orada yaşayabilirler, iş güç sahibi olabilirler. Doğudaki de batıya gelebilir. Bu büyük bir nimettir. Bu nimetin hepimizin farkında olmamız gerekir.''