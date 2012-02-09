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Politika

Gül'den başsağlığı telefonu  ANKARA (A.A)

09 Şubat 2012 13:36

-Gül'den başsağlığı telefonu  ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın babası Behçet Kılıç'a başsağlığı diledi.  Alınan bilgiye göre Gül, Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Kılıç'ı telefonla arayarak, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti.  Kılıç, 6 Şubat Pazartesi günü silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alınan Kılıç, salı günü hayatını kaybetmişti.

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