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Politika

Gül'den basına kapalı görüşme

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Alevi Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü yöneticileriyle, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi

26 Ağustos 2013 20:30

Abdullah Gül, bugün saat 15:00'da, Gülizar Cengiz Başkanlığı'ındaki Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü yöneticileri ile Tarabya Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmenin ardından Köşk'ten çıkan Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Gülizar Cengiz, gazetecilere bilgi verdi.
3 yıldır üzerinde çalıştıkları bilimsel raporu Gül'e sunduklarını söyleyen Cengiz, "Kendisi, konuyla ilgili gereğini yapacağını, görüşmenin olumlu olduğunu ifade etti" dedi.
Alevi-Bektaşiler'in sorunları ve çözümlerine ilişkin raporu tamamladıktan sonra, tüm partilerden yazılı başvuru yaparak randevu talep ettiklerini belirten Cengiz, raporu şu ana kadar MHP, CHP ve BDP'ye sunduklarını, ancak henüz AKP'den yanıt almadıklarını söyledi. Cengiz, Kültür ve Turizm Bakanı'ndan raporla ilgili randevu talep ettiklerini, ancak bugüne kadar bir geri dönüş olmadığını anlattı.
Alevi-Bektaşilerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda bilimsel bir rapor ortaya koyduklarını belirten Cengiz, raporda talepler ve çözüm önerilerinin sıralandığını belirtti. Cengiz ve beraberindekiler geldikleri gibi yine taksiyle Tarabya Köşkü'nden ayrıldı.

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