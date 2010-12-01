-GÜL'DEN ASTANA'DA İKİLİ GÖRÜŞMELER ASTANA (A.A) - 01.12.2010 - Kazakistan'ın başkenti Astana'da AGİT Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg ve Vatikan Devlet Sekreteri Tarcisio Bertone ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan zirvenin açılış oturumuna katılan Gül, sırasıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Vatikan Devlet Sekreteri Bertone ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Clegg ile bir araya geldi. Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.