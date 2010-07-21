-GÜL'DEN AKKUYU'DA NÜKLEER'E ONAY ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye ile Rusya Arasında Akkuyu'da Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmayı Onaylayan Kanun''u onayladı. 12 Mayısta imzalanan iş birliği anlaşmasına göre, iki ülke; nükleer güç santralinin tasarımı ve altyapı dahil olmak üzere inşası, santralin güvenilir şekilde işletilmesi, santralde üretilen elektriğin alım-satımı, kullanılmış nükleer yakıtın taşınması, santralin sökümü, personelinin eğitimi, Türkiye'deki yakıt üretim tesislerinin kurulması ve işletimi de dahil, nükleer yakıt döngüsü gibi konularda iş birliği yapacak. Bütün bunlar, Türk tarafına mali yük getirmeden yürütülecek. Anlaşmadaki taraflar; Rusya adına Rusya Federasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Türk tarafı adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olacak. Rus tarafı, anlaşmanın imza tarihinden itibaren 3 ay içinde proje şirketinin kurulması için gerekli işlemleri başlatacak. Nükleer güç santralinin toplam kurulu gücü 4 bin 800 megavatlık 4 üniteden oluşacak. Proje şirketi, nükleer güç santrali tarafından üretilen elektrik de dahil olmak üzere, santralin sahibi olacak. Proje şirketi, Rus tarafınca yetkilendirilen şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak başlangıçta yüzde 100 hissesine sahip olacak şekilde, Türkiye'nin kanunları ve düzenlemeleri kapsamında anonim şirket şeklinde kurulacak. Rus yetkili kuruluşlarının proje şirketindeki toplam payları, yüzde 51'den az olmayacak. Rus tarafı, proje şirketinin başarısızlığı halinde, anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek için yeni bir proje şirketi belirlemede sorumluluk üstlenecek. Proje şirketi, elektrik satın alma anlaşmasının sona ermesinin ardından nükleer güç santralinin her bir ünitesi için işletmeye girişten 15 yıl sonra net karın yüzde 20'sini Türkiye'ye verecek. Bu ödeme, santralin ömrü boyunca devam edecek. Proje şirketi, ilk 7 yılda 1. üniteyi devreye sokacak. Şirket daha sonra art arda birer yıl aralıklarla 2, 3 ve 4. üniteleri ticari işletmeye alacak. Proje şirketi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan (EPDK) elektrik üretimi lisansı almasından sonraki 30 gün içinde, 4 ünite için sabit miktarlı elektriğin alınması amacıyla Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) ile elektrik satın alma anlaşması imzalayacak. -8 YENİ ÜNİVERSİTE- Gül'ün onayladığı ''Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''a göre ise 7'si devlet, 1'i vakıf olmak üzere 8 yeni üniversite kurulacak. Kanun, Ankara'da ''Yıldırım Beyazıt'', Bursa'da ''Bursa Teknik'', İstanbul'da ''İstanbul Medeniyet'', İzmir'de ''İzmir Katip Çelebi'', Konya'da ''Konya'', Erzurum'da ''Erzurum Teknik'' ve Kayseri'de ''Kayseri Abdullah Gül'' ile Antalya'da ''Uluslararası Antalya Üniversitesi'' vakıf üniversitesi kurulmasını öngörüyor. -TÜRKİYE'NİN IMF'DEKİ TEMSİL GÜCÜNÜ ARTACAK- Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ''IMF ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Veren Kanuna Ek IMF Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Belgelerin Onaylanmasını Uygun Bulan Kanun'' ile de Türkiye'nin, IMF'deki temsil gücü artacak, oy gücü yüzde 0,61 seviyesine yükselecek. Ana sözleşme, IMF'ye üye ülkelerin kota dağılımlarını yeniden ayarlanmasını, Afrika ülkelerinin İcra Direktörleri Kurulu'nda daha güçlü temsil edilmesinin sağlanmasını, Fon kaynaklarının yatırım amaçlı kullanımı önündeki sınırlamaların hafifletilmesini içeriyor. Sözleşmede öngörülen değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin IMF'deki temsil gücü artacak, 2006'da yüzde 0,55 olan oy gücü, yüzde 0,61'e çıkacak.