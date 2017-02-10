Gül'den akademisyen ihraçlarına tepki: Adaletle bağdaşmıyor; rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesine tepki gösterdi. DHA'nın haberine göre, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan bir çok durumlar görüyorum" dedi. Gül Suriye politikasına ilişkin "Bu bataklıklardan sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül, Ressam Zeynep Aslı Türkeli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Harbiye Cemal Reşit Rey Salonu'nda düzenlenen 'Kasdım Budur Şehre Varam, Feryad ü Figan Koparam" adlı sergisinin açılışına katıldı. Törene Abdullah Gül'ün yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de katıldı. Abdullah Gül, açılış programının sonunda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

OHAL kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlerin ihraç edilmesine yönelik bir soruya Abdullah Gül, "Doğrusu bunu üzüntüyle takip ettiğimi beyan etmek isterim. Çünkü hem vicdanla, hem de çok adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum, bu kanun hükmünde kararnamelerle ve görevlerine son verilenlerle ilgili. Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcıdır" cevabını verdi.

“Hep prensipli, ilkeli durmak gerekir”

12 Eylül darbesini ve 28 Şubat "post modern darbesi"ni hatırlatan Gül, "Ben hatırlıyorum; 12 Eylül'de güvenlik soruşturmaları vardı. Üniversitede hocaydım. Güvenlik soruşturmasından dolayı üniversiteden ayrılıp yurtdışına gitmek durumunda kaldım. 28 Şubat'ta olanları herkes bilir. Dolayısıyla bu tip vicdanlara ve adalete ters gelen konularda hep prensipli, ilkeli durmak gerekir. Bunları çok rahatsız edici görüyorum. Ümit ederim ki bunlar süratle düzeltilir" şeklinde konuştu.

“Bu bataklıklardan sakin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim”

Abdullah Gül'e Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında son günlerde Suriye'den gelen şehit haberleri ve Rus uçağının El Bab'ta Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurması da soruldu. Gül, "Çok sayıda şehitlerimiz var. Bu hepimizi derinden üzüyor. Hepsine Allah'tan rahmet dilerim. Bütün ailelerinin acılarını hep beraber paylaşıyoruz. Şüphesiz ki, çok üzücü. Şehitleri görünce hiç kimsenin ağzının tadı kalmıyor. Ümit ederim ki, dua ederim ki yeni bu tip üzücü olaylar olmaz. Söylediğiniz kısım teknik bir kısım. Memleketi yöneten arkadaşlar sorumlular, görevlerinin başında bulunan arkadaşların bileceği bir şey. Ama bu bataklıklardan sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.