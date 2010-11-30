-GÜL'DEN ABD'YE BELGE MESAJI ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Wikileaks internet sitesinin yayımladığı belgelerle ilgili, ''Bunlar, tabii ki bir ülkenin arşivlerinin dışarı sızması açısından o ülkenin düşünmesi gereken bir şey. Yani bir ülkenin belgeleri, kendilerine göre gizli kalması gereken belgeleri, arşivleri eğer dışarı sızıyorsa o ülkenin oturup kendisinin düşünmesi gerekir'' dedi. Gül, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Belgelerle ilgili herhangi bir devlet veya hükümet başkanıyla görüşme yaptınız mı, bilgi aldınız mı?'' sorusuna, Gül, ''Hayır. Bilgi alınacak bir şey yok. Ne yapacağım? Buradaki bir Amerikalı diplomat veya başka bir yerdeki, oturmuş bir kağıt yazmış. Onunla ilgili bilgi mi alacağım?'' diye konuştu. Dün, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görüştüğünü anımsatan Gül, ''Onların da (Amerikan Hükümeti'nin) resmi açıklamaları var. 'Bunlar bizim politikalarımız değil. Politikalar Washington'da yapılır. Biz, burada yaparız ama bize her yerden çeşitli değerlendirmeler gelir' diye. Onlar da o açıklamayı yaptılar zaten'' ifadesini kullandı. -''(BELGELER) İLİŞKİLERDE GÜVENSİZLİK OLUŞTURABİLİR''- Cumhurbaşkanı Gül, bir başka gazetecinin, ''Bu tip belgelerin ortaya çıkması, genel anlamda, uzun vadede uluslararası ilişkileri etkileyebilir mi, etkileyebileceğini öngörüyor musunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Olabilir tabii. Çünkü bunlar biraz da psikoloji ile ilgili şeyler bir kısmı. Bunlar güvensizlikler oluşturabilir. Bunlar normaldir. Olabilir tabii ki. İlişkilere herkes ona göre daha çok dikkat eder, konuştuğu şeylere. Ama şimdiye kadar benim gördüklerim, demin söylediğim gibi değişik seviyedeki Amerikalı diplomatların, kendi değerlendirmeleri, kendi gözlemleri, duydukları... Bazılarını, sizlerin yazdıklarını, kendileri buradan memleketlerine rapor ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla Türkiye ile ilgili yazılanların büyük bir kısmı da bu şekilde.'' Gül, belgelerin sızmasının ''diplomasinin 11 Eylülü'' olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması üzerine ise ''Yok. Doğrusu ben öyle görmem açıkçası. Tabii bilmiyorum. Bundan sonra ne yayınlayacaklar. Onlara bakmak gerekir. Demin söylediğim şey işte. Bugün ortaya çıkanlar, en azından böyle... Bunlar, tabii ki bir ülkenin arşivlerinin dışarı sızması açısından o ülkenin düşünmesi gereken bir şey. Yani bir ülkenin belgeleri, kendilerine göre gizli kalması gereken belgeleri, arşivleri eğer dışarı sızıyorsa o ülkenin oturup kendisinin düşünmesi gerekir'' diye konuştu.